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بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولتى تهريب طن ونصف ملابس أجنبية

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أحبطت إدارة جمارك المنافذ ببورسعيد برئاسة محسن حسن محاولتى تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه تم ضبط إحدى السيارات الملاكى إسماعيلية بمنفذ التفريعة الجمركى، وبتفتيشها تم العثور على طن من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع عبارة عن 875 طقما من الملابس المتنوعة ماركات عالمية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو 83.810 ألف جنيه والرسوم 36.038 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أنه تم أيضا ضبط إحدى السيارات الملاكى بمنفذ التفريعة، وبتفتيشها تم العثور على نصف طن من الملابس أجنبية الصنع عبارة عن 648 قطعة من الملابس، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 64.8 ألف جنيه.

وأشار إلى أن طارق غانم مدير عام المنافذ قرر تحرير محضرى ضبط جمركى والتحفظ على السيارتين وقائدهما والمضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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