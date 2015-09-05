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إخماد حريق بأشجار بجوار كوبرى خشب ببولاق الدكرور

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إخماد حريق بأشجار بجوار كوبرى خشب ببولاق الدكرور إخماد حريق بأشجار بجوار كوبرى خشب ببولاق الدكرور
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء مجدلى الشلقانى حريق شب فى عدة أشجار بجوار كوبرى الخشب بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق بجوار كوبرى الخشب، وعلى الفور انتقلت سيارتان من مطافئ الجيزة برئاسة الرائد محمد عبد الهادى وإشراف العميد هانى سعيد مدير إدارة الإطفاء بالجيزة ونجحوا فى إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
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