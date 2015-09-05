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الداخلية: لا توجد اعتصامات لأمناء الشرطة وهناك مجموعة تبث الروح السلبية

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الداخلية: لا توجد اعتصامات لأمناء الشرطة وهناك مجموعة تبث الروح السلبية الداخلية: لا توجد اعتصامات لأمناء الشرطة وهناك مجموعة تبث الروح السلبية
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الجهود الأمنية مستمرة لتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر المتطرفة، مؤكدا أن الإرهابيين استغلوا وقوف أتوبيس الأمن المركزى وزرعوا عبوة ناسفة أسفلة، لافتاً إلى الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط القيادى الإخوانى ماهر عبد الواحد لتورطه فى تفجير أوتوبيس الأمن المركزى بالبحيرة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إنه يجب على المواطنين تعاونهم مع أجهزة الأمن ويساهم بشكل كبير فى ضبط الإرهابيين ومنع ارتكابهم لعمليات إرهابية، مضيفا أنه لا توجد اعتصامات لأمناء الشرطة وهناك قلة تبث روح السلبية بين أفراد الأمن.

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مصر 365