جهود لكشف مقتل مدمن هيروين داخل مسكنه بالمنيب

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف غموض مقتل مدمن هيروين داخل شقته بمساكن الشباب بمنطقة المنيب بالجيزة مصابًا بجرح ذبحى بالعنق، وآخر طعنى بالصدر، حيث تبين العثور على جثة لرجل يبلغ قرابة 48 عامًا مطلق ويقيم بمفرده ومدن هيروين.

وأثبتت تحريات المباحث بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، أن القتيل كان دائم التردد على حارس العقار لأخذ مياه مثلجة منه لعدم امتلاكه ثلاجة، إلا أنه ومنذ قرابة 3 أيام لم يمر القتيل بحارس العقار فصعد إلى شقته للاطمئنان عليه وطرق باب الشقة فلم يجبه، فاتصل به هاتفيًا إلا أنه لم يجبه أيضًا، وأثناء ذلك اشتم البواب رائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة ففتح الباب بمفتاح يحمله بحوزته ففوجىء بصاحب الشقة ملقى بصالة الشقة وجثته فى حالة تعفن وتيبس، والدماء تملأ أرجاء المكان.

كما تبين العثور على سكين ملطخة بالدماء بدون مقبض، فتم تحريزها، كما تم العثور على كمية كبيرة من السرنجات التي يستخدمها القتيل في تعاطي الهيروين .

وأثبتت معاينة الجثة إصابة المجني عليه بطعنة بالصدر، وأخرى بأعلى العنق، وأن الجثة فى حالة تعفن نتيجة وفاتها منذ 3 أيام.