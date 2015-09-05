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بالفيديو.. القاضى يسأل صافيناز : "أهنت علم مصر" .. والراقصة ترد :"لا محصلش"

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بالفيديو.. القاضى يسأل صافيناز : "أهنت علم مصر" .. والراقصة ترد :"لا محصلش" بالفيديو.. القاضى يسأل صافيناز : "أهنت علم مصر" .. والراقصة ترد :"لا محصلش"
تصدر، اليوم، محكمة مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد، وعضوية المستشارين محمد رشوان وأحمد شوقى وسكرتارية صابر صبحى، الحكم فى المعارضة الاستئنافية المقدمة من الراقصة صافيناز على حكم تأييد حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم .
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ورصدت كاميرا 7 قناة اليوم السابع المصورة سؤال القاضى لصافيناز ” هل أهنت علم مصر ” ، لترد الراقصة نافية التهمة قائلة :” لا محصلش “

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة، قد قررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة ضد الراقصة صافيناز، والقاضى بحبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر غيابياً، وذلك لعدم حضورها الجلسة أو محاميها.

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مصر 365

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