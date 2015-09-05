وزير النقل: استخدام معدات حديثة لتدوير الأسفلت في إحلال طريق رأس غارب

تفقد وزير النقل المهندس هاني ضاحي، يرافقه محافظ البحر الأحمر، بتفقد أعمال إزدواج طريق الصعيد البحر الأحمر.

واكد «الوزير»، أن هذا الطريق يبلغ طوله 180 كم، ومقسم على أربعة قطاعات، حيث يجري رفع كفاءة الطريق القديم، وازدواج الطريق القائم. مضيفًا أن القطاع الأول بالطريق طوله 30 كم، وتنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى، بتكلفة 185 مليون جنيهًا، بينما القطاع الثاني يبلغ طوله 50 كم، وتنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، بتكلفة 213 مليون جنيهًا، والقطاع الثالث طوله 20 كم، وتنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، بتكلفة 157 مليونًا، بينما يبلغ طول القطاع الرابع والأخير 80 كم، وتنفذه شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، بتكلفة 401 مليون جنيهًا.

وأشار الوزير، ان هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق وسوف يسهم في زيادة الحركة التجارية خاصًة لميناء سفاجا البحري بالإضافة إلى توفير عدد من ساعات السفر لأبناء الصعيد.

ثم توجه وزير النقل لتفقد طريق (رأس غارب – الغردقة)، وذلك لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة 40 كم من الطريق، حيث صرح الوزير أن أعمال الصيانة تجري لأول مرة في مصر (باستخدام معدات التكنولوجيا الحديثة لتدوير الأسفلت)، التي قامت هيئة الطرق والكباري باستيرادها مؤخرًا، وتتمتع بطاقة انتاجية (4000 م مسطح/اليوم ، وتمثل حوالى 1 كم/اليوم بعرض 3.8 م وبسمك 7سم).