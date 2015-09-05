أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير النقل: استخدام معدات حديثة لتدوير الأسفلت في إحلال طريق رأس غارب

Google+ Print
وزير النقل: استخدام معدات حديثة لتدوير الأسفلت في إحلال طريق رأس غارب وزير النقل: استخدام معدات حديثة لتدوير الأسفلت في إحلال طريق رأس غارب

وزير النقل – هاني ضاحي

تفقد وزير النقل المهندس هاني ضاحي، يرافقه محافظ البحر الأحمر، بتفقد أعمال إزدواج طريق الصعيد البحر الأحمر.

واكد «الوزير»، أن هذا الطريق يبلغ طوله 180 كم، ومقسم على أربعة قطاعات، حيث يجري رفع كفاءة الطريق القديم، وازدواج الطريق القائم. مضيفًا أن القطاع الأول بالطريق طوله 30 كم، وتنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى، بتكلفة 185 مليون جنيهًا، بينما القطاع الثاني يبلغ طوله 50 كم، وتنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، بتكلفة 213 مليون جنيهًا، والقطاع الثالث طوله 20 كم، وتنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، بتكلفة 157 مليونًا، بينما يبلغ طول القطاع الرابع والأخير 80 كم، وتنفذه شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، بتكلفة 401 مليون جنيهًا.

وأشار الوزير، ان هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق وسوف يسهم في زيادة الحركة التجارية خاصًة لميناء سفاجا البحري بالإضافة إلى توفير عدد من ساعات السفر لأبناء الصعيد.

ثم توجه وزير النقل لتفقد طريق (رأس غارب – الغردقة)، وذلك لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة 40 كم من الطريق، حيث صرح الوزير أن أعمال الصيانة تجري لأول مرة في (باستخدام معدات التكنولوجيا الحديثة لتدوير الأسفلت)، التي قامت هيئة الطرق والكباري باستيرادها مؤخرًا، وتتمتع بطاقة انتاجية (4000 م مسطح/اليوم ، وتمثل حوالى 1 كم/اليوم بعرض 3.8 م وبسمك 7سم).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017