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مقتل شقيقين على يد زملائهما فى العمل بسبب خلافات قديمة فى الدقهلية

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مقتل شقيقين على يد زملائهما فى العمل بسبب خلافات قديمة فى الدقهلية مقتل شقيقين على يد زملائهما فى العمل بسبب خلافات قديمة فى الدقهلية
لقى شقيقان مصرعهما على يد زملائهما بالعمل بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر فى الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول شقيقين إلى مستشفى منية النصر المركزى، مصابين بعدة طعنات متفرقة بالجسد ولقيا مصرعهما بعد وصولهما بفترة وجيزة.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليهم وبين زملائهما فى العمل داخل مصنع طوب بقرية كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط وبعد عودتهما إلى محل إقامتهما بقرية البجلات تجددت المشاجرة مرة أخرى، وقام الجناة بطعن الشقيقين بأسلحة بيضاء فى الرقبة والصدر والبطن، مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية ووفاتهما وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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