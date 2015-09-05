القضاء الإدارى يلغى قرار جهاز "6 أكتوبر" بالامتناع عن إنشاء سور للنادى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، بقبول الدعوى المقامة من أعضاء نادى 6 أكتوبر، والتى تطالب بإلغاء قرار جهاز مدينة 6 أكتوبر السلبى بالامتناع عن ترخيص السور الخاص بالنادى.

وقالت الدعوى إن الجهاز يتعنت معهم، ويمتنع عن الترخيص للسور، وإنها ليست المرة الأولى التى يقاضون فيها الهيئة والجهاز، فى 1998 أقاموا دعوى قضائية لبطلان قرار الهيئة بسحب أرض النادى والبالغ مساحتها 158 فدانا، بهدف إعادة خصخصتها وبيعها للمستثمرين، وفى 2012 صدر حكم لصالحهم.

وأضافت الدعوى أن الجهاز يضع العراقيل أمام أعضاء النادى محاولا منع الشباب من ممارسة النشاط الرياضى، بالرغم من أنه المنفذ الوحيد، لما يزيد عن 3000 أسرة.

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