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القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار التضامن باشتراط سابقة الحج لمشرفى الجمعيات

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القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار التضامن باشتراط سابقة الحج لمشرفى الجمعيات القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار التضامن باشتراط سابقة الحج لمشرفى الجمعيات
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة التضامن باشتراط سابقة الحج بالنسبة لمشرفى حج الجمعيات.

وكانت الوزارة استثنت المشرفين التابعين لها من شرط سابقة الحج بينما اشترطت توافره فى مشرفى الجمعيات.

وقالت المحكمة إن قرار الوزارة أخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، لافتة أن كلا من موظفى الوزارة ومشرفى الجمعيات يقومون بمهمة الإشراف على الحج، مما لا يستدعى التفرقة فى المعاملة، ويعد القرار مخالفا للقانون ويستوجب إلغاؤه.
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