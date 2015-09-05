صور المتهمين بقتل زميلهم سائق "توك توك" بأسلحة بيضاء فى العمرانية

حصل "اليوم السابع" على صور المتهمين بقتل زميلهم السائق فى العمرانية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإصابته بالعديد من الإصابات توفى على إثرها.

كان ألقى ضباط مباحث العمرانية القبض على سائقين بعدما تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى.

أمر اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بانتقال قوة من المباحث والتى نجحت فى إلقاء القبض على كل من "محمود م" وشهرته "محمود شمس" 25 سنة سائق و"محمود ح" وشهرته "أبو الدهب" 26 سنة سائق أثناء محاولتهما الهرب، إلا أن زميلهما والمتهم أيضا ويدعى "مصطفى م" نجح فى الهروب وذلك بعد أن دلت التحريات على قيامهم الثلاثة بالتعدى على شريف جمال محمد عواد 30 سنة سائق بالضرب بسلاح أبيض محدثين إصابته بجروح بالفخذ الأيمن والوجه، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم مما أدى إلى وفاته.



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