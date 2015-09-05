دفاع متهمى "اقتحام قسم التبين" يتنازل عن سماع أقوال بعض شهود الإثبات

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وأمانة سر يحى عبد الرشيد وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وسماع شهود الإثبات.

وقال المحامى علاء علم الدفاع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إنه قرر التنازل عن سماع بعض شهود الإثبات، وأكمل عضو آخر بهيئة الدفاع أنه يقترح التنازل عن سماع الشهود من 39 إلى الشاهد رقم 49 لعدم الجدوى فى تلك القضية.

وتابع عضو آخر بهيئة الدفاع أنه متنازل أيضا عن سماع بعض شهود الإثبات، وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، وتمسك الموكل للدفاع عن المتهم التاسع بكافة الشهود الخاصة بالمتهم الموكل عنه.

وأخرج القاضى احد المتهمين من القفص وبدعى "جمال عادل عبد الخالق" تم مناظرته وتبين أن جسده أصبح نحيلا مما كان عليه فى الجلسات السابقة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.