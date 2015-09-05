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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل المستشار المرلى بالمنصورة إلى 17 أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل المستشار المرلى بالمنصورة إلى 17 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل المستشار المرلى بالمنصورة إلى 17 أكتوبر
قررت الدائرة (11) المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة خمسة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بقتل نجل المستشار محمود المرلى إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين بتهمة قتل محمود السيد محمود (29 عاما) نجل المستشار محمود المرلى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة داخل جراج سيارته بحى الجامعة بالمنصورة بعد أن أطلقوا النار عليه وأصيب بطلقة أعلى الظهر فى شهر سبتمبر العام الماضي.

وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والانضمام لجماعة إرهابية وحيازة سلاح بدون ترخيص والانضمام لتشكيل إرهابى غرضه زعزعه الأمن والاستقرار الاجتماعى واستهداف رجال الجيش والقضاء والأجهزة الشرطية.

وعقدت المحاكمة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر وعضوية المستشارين محمد السيد وطارق خيرى وسط إجراءات أمنية مشددة.

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مصر 365