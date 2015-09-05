مرور القاهرة يضبط 9 آلاف مخالفة انتظار خاطئ و345 سيارة بدون لوحات فى 3 أيام

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، من حملاتها المرورية لرصد المخالفات بشتى أنواعها ومتابعة الحالة الأمنية بكافة المحاور لإزالة أى عوائق مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال حملاتها المرورية على مدار الثلاثة أيام الماضية من ضبط 9950 مخالفة انتظار خاطئ و3160 مخالفة سحب رخص و345 سيارة بدون لوحات و412 مخالفة دراجات بدون لوحات و170 سيارة سرفيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.