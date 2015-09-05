7 سبتمبر.. الحكم فى بطلان الكشوف الطبية لمرشحى الانتخابات البرلمانية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حجز الدعوى المقامة من المحامى عبد العزيز أحد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى تطالب ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة للحكم بجلسة الاثنين 7 سبتمبر.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 75.27 لسنة 69 ق، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وأوضح المدعى أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفى أنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأى وزير الصحة.