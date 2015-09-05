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ضبط 4 إخوان متورطين فى حرق قسم شرطة الحوامدية

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ضبط 4 إخوان متورطين فى حرق قسم شرطة الحوامدية ضبط 4 إخوان متورطين فى حرق قسم شرطة الحوامدية
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف العميد رجب غراب مفتش قطاع مباحث جنوب الجيزة، حملة أمنية شارك فيها المقدم هانى عكاشة، رئيس مباحث قسم الحوامدية، والمقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم أبو النمرس.

استهدفت الحملة العناصر الإخوانية العناصر الصادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، وتم ضبط 4 عناصر متهمين بحرق قسم الحوامدية، والتحريض على التظاهر والقيام بأعمال عنف.

تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين.
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