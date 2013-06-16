إسماعيل عطية.. حين تختار أسوان قائدها

كتب : محمد شنح منذ 6 دقائق

محافظة أسوان

ابن من أبناء محافظة أسوان، جاء بترشيح من قيادات شعبية ومشايخ قبائل بالمحافظة، هو اللواء إسماعيل حسن عطية، أحد قادة القوات المسلحة ومدير كلية الدفاع الجوي السابق.

ويتمتع اللواء عطية بسيرة حسنة بين أبناء المحافظة، وكان مشهوداً له بالكفاءة خلال مسيرته العسكرية.

وجاء اللواء إسماعيل حسن عطية ليحل محل مصطفى السيد المحافظ الباقي في منصبه منذ عام 2008، خلال حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ويعد المحافظ الوحيد الذي استمر في منصبه عقب قيام ثورة يناير.

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