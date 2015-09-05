الجنايات تستكمل اليوم محاكمة 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة 47 متهمًا فى قضية اقتحام قسم التبين، والتى وقعت أحداثها عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى أغسطس من العام قبل الماضى.

وكانت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.