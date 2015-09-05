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ضبط صيدلية تبيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالعبور

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ضبط صيدلية تبيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالعبور ضبط صيدلية تبيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالعبور
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صيدلية بالعبور لقيام مديرها ببيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية الغير مصرح بتداولها.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم العبور، مفادها قيام محمود إ م 29 سنة مدير صيدلية ببيع وترويج الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية غير المصرح بتداولها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بأحد مفتشى الصيادلة وباستهداف الصيدلية أمكن ضبطه وبالتفتيش عثر على 10 أمبولات من عقار نسكوبال و140 قرصا مخدرا و17 قرص جيلتين، وكمية من الأقراص المنشطة جنسياً، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8840/329 جنايات قسم العبور لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365