القبض على عاطل بحوزته هيروين فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

تمكنت مباحث القنطرة شرق فى الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام طايل مأمور مركز القنطرة شرق يفيد بقيام الرائد محمود على رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه النقباء محمود المغربى ومصطفى عبد الحميد ومحمد عبد الجليل وعمرو خفاجة معاونى المباحث بالقبض على (إ. م. ع) 36 سنة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح ومخدرات أثناء قيادته دراجة بخارية بدائرة المركز وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 جراما من مخدر الهيروين ومبلغ مالى 460 جنيها.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.