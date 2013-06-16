"الحرية والعدالة": رشحنا 17 محافظا.. وتم اختيار 7 منهم فقط

كتب : هانى الوزيرى منذ 6 دقائق

المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أحمد رامي

قال الدكتور أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة لـ"الوطن" إن الحزب رشح 17 شخصا فى حركة المحافظين وتم اختيار 7 منهم"، معتبرا أن نسبة الحزب جيدة فى الحركة إذا ما قورنت بمعيار نسبته فى آخر انتخابات برلمانية.

وأضاف: "الأهم أن يكون المعيار هو الكفاءة"، موضحا أن هناك بعض المحافظين لم يأخذوا قرارات جيدة، مشددا على أن الحزب سيدعم كافة المحافظين الجدد.

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