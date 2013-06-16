رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة: انفراجة في أزمة تأشيرات عمرة رمضان

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 2 دقيقة

قال ناصر تركي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن هناك انفراجة في تأشيرات عمرة رمضان، حيث نجحت مفاوضات الغرفة في تقليل نسبة الانخفاض في تأشيرات العمرة إلى نحو 30% لتصل الأعداد إلى ما يقرب من 250 ألف مقارنة بـ 350 ألف العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السياحة الدينية لتوضيح أسباب أزمة انخفاض عدد تأشيرات الحج والعمرة.

وأشار إلى أن تأخر الجانب السعودي في الإبلاغ عن انتهاء الإصلاحات التي تتم بساحة الحرم المكي هو الذي تسبب في هذه الأزمة.

وأوضح أن بعض شركات الطيران أعلنت موافقتها على رد أموال المعتمرين والشركات حال عدم سفرهم، مطالبا الحكومة المصرية والسعودية للعمل سويا على أسترداد حقوق الشركات.

وأكد أن حقوق المعتمرين سيتم استردادها كاملة من الشركات حال عدم سفرهم.

وقال تركي إن شركات السياحة لن تتحمل بمفردها تخفيض حصة مصر من الحج بنسبة 20%، مطالبا بتحمل وزارة الداخلية ووزارة التأمينات المنظمتان للحج نفس النسبة، مهددا بانفجار العاملين بالسياحة في حال قررت الدولة قصر التخفيض على الشركات.