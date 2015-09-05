اليوم.. نظر 6 طعون تطالب بإسقاط الجنسية عن إعلاميين هاربين لتركيا

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، 6 طعون مقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين الفارين إلى تركيا للعمل بقناة الشرق المعادية للدولة المصرية.

واختصمت الطعون كلاً من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكرت الطعون أن الإعلاميين هم محمد ناصر، وطارق عبد الجابر، وهيثم خليل، ورائد المصرى، وسليم عزوز، وخالد بركات، لظهورهم على قناة الشرق التركية التى دأبت على نشر الأكاذيب، وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام، وتأليب فئات الشعب المصرى.

وأشارت الطعون إلى أنه من الملاحظ أن هؤلاء الإعلاميين بهذه القناة كانوا يتعمدون نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، لتكدير الأمن العام فى جمهورية مصر العربية.