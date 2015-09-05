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تجديد حبس 3 أشخاص بالنزهة 15 يوما لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة

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تجديد حبس 3 أشخاص بالنزهة 15 يوما لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تجديد حبس 3 أشخاص بالنزهة 15 يوما لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة، حبس 3 اشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمنطقة النزهة.

وأمرت نيابة النزهة بإشراف عمرو طنطاوى القائم بأعمال المستشار أحمد وجيه رئيس النيابة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنطقة النزهة، بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض الحادث عقب أن باع المتهم الرئيسى المسروقات لدى عملائه، وورود معلومات لمباحث قسم شرطة مصر الجديدة أكدتها التحريات، عن عرض أحد الأشخاص جهاز "لاب توب" للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطه وتبين أنه "محمد. ش. ر" بدون عمل، وبحوزته "لاب توب" ومبلغا ماليا، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات، وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 13 جنيه ذهبا، وانسيال، و3 خواتم، وسلسلة، و4 أساور، و2 "كوليه"، وهاتف محمول و 10 آلاف جنيه، من داخل شقة بالنزهة ملك أحد الأشخاص والمحرر بشأنها المحضر رقم 14759 لسنة 2015 جنح النزهة، والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه " أحمد. ع. م" حارس عقار، و"كريم. أ. ن" حارس عقار، و"بيتر. ع. ب" موظف، وشراء دراجتين بخاريتين من المبلغ المالى متحصلات الحادث قام بإخفاء لدى عميليه الأول والثانى، أمكن ضبطهما وبمناقشتهما أقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات حادث سرقة.

تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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مصر 365

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