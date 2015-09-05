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ضبط سيارة نصف نقل مسروقة من البحيرة بوادى فيران فى جنوب سيناء

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ضبط سيارة نصف نقل مسروقة من البحيرة بوادى فيران فى جنوب سيناء ضبط سيارة نصف نقل مسروقة من البحيرة بوادى فيران فى جنوب سيناء
نجحت مباحث قسم شرطة مباحث طور سيناء من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها ماركة شيفرولية نصف نقل بقرية طور سيناء، حيث تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من النقيب محمد طاحون رئيس مباحث قسم شرطة أبورديس بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت للنقيب محمد طاحون رئيس مباحث قسم شرطه أبورديس بقيام "ع. س. ف" مقيم بقرية الوادى طور سيناء جنوب سيناء، وبصحبته "ح. ن. ع" مقيم بقرية الوادى طور سيناء جنوب سيناء باستقلال السيارة رقم 66859 نقل الغربية بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 19684 جنح دمنهور البحيرة لسنه 2011 بلاغ المواطن "نبيل يوسف سليمان عوض"، وبعرض تلك المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائية، فقد وجه بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنهم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب أحمد أبو النجا معاون مباحث قسم شرطة أبو رديس، من ضبط المتحرى عنهما حال استقلالهما السيارة بكمين وادى فيران – أبورديس، وبالكشف على السيارة برقم الشاسيه 7145708، تبين أنها سيارة شيفروليه خضراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم (ب ف ا 4623).

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