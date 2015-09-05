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النطق بالحكم اليوم على الإخوانى محمود عامر فى "اقتحام قسم شرطة البراجيل"

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النطق بالحكم اليوم على الإخوانى محمود عامر فى "اقتحام قسم شرطة البراجيل" النطق بالحكم اليوم على الإخوانى محمود عامر فى "اقتحام قسم شرطة البراجيل"
تنطق محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، اليوم السبت، بالحكم على القيادى الإخوانى محمود عامر وآخرين بتهمة "اقتحام قسم شرطة البراجيل".

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال عامر عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على محمود عامر عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة ، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى تأمين النقطة.

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مصر 365

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