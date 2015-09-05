القبض على جزارين بالجيزة يبيعان لحوما مذبوحة خارج المجزر

ألقت مباحث التموين فى الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر، مدير الأمن، القبض على اثنين من أصحاب محلات الجزارة، بحوزتهما 31 كيلوا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ووردت معلومات أكدها ضباط شرطة التموين بقيام "طارق. ع. ا" صاحب محل جزارة بعرض وبيع لحوم، من مذبوحات خارج المجازر الحكومية، وقيام "محمد. ر"، صاحب محل جزارة بعرض وبيع لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية، فتم شنة حملة تموينية بصحبة الأطباء البيطريين، والقبض على الاول وبحوزته 20 كجم لحم بقرى بالعظم، وضبط الثانى بحوزته 11 كجم لحوم ضأن بالعظم، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمان للنيابة للتحقيق.