فى أول تصريح لمحافظ قنا الجديد: سأجتهد من أجل تقدم محافظتى

فى أول تصريح له عقب إعلان حركة المحافظين مساء اليوم قال صلاح محمد عبد المجيد، محافظ قنا الجديد، فى رسالة إلى أهالى قنا، عقب اعتماد حركة المحافظين الجديدة من قبل رئيس الجمهورية، أكد فيها "أنه لن يدخر جهدا فى تطوير محافظة قنا، وسيجعل نصب عينيه خدمة الصغير والكبير بقنا فى كل ما يرغبون، بما يوافق القانون دون تمييز أو محابة لأحد، ليشعر كافة القنائيين بمختلف اتجاهاتهم بالتحسن المطلوب فى مختلف الجوانب المعيشية، وسيكون هدفه الوحيد هو أن تصبح محافظة قنا المحافظة الأفضل عالميا فى مختلف الجوانب التنموية، وهذا سيكون بتعاون مختلف الأطياف القنائية، بتنوع ميولها وأنسجتها للنهوض بقنا فى الجانب الزراعى والصناعى والخدمى"، وأشار إلى قنا كفيلة بما تحتويه لتكون فى مصاف المحافظات العالمية إذا أتيح لها المناخ المناسب.

صلاح أضاف أن قنا هى مسقط رأسه وولد وتربى وتعلم، وأنه يكن لأهلها كل التقدير والمعزة بمختلف ميولهم وأفكارهم وأنتمائتهم مهما كانت، مؤكدا بانه أن سيواصل أعمال التطوير التى توقف عندها المحافظين السابقين على أن يتكاتف أهالى قنا معه فى إبداء الرأى والمشورة والنصيحة، والعمل بجدية، لتصبح قنا كما يتمنى كافة القنائيين أفضل محافظة عالمية.

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