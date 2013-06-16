إيرلندا تحقق مع 5 سوريين متورطين في محاولة تفجير "الطائرة المصرية"

كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة

تباشر سلطات إيرلندا الشمالية تحقيقات موسعة مع 5 سوريين، اشتبهت بتورطهم في التهديد بتفجير طائرة "مصر للطيران" التي نفذت هبوطا اضطراريًا أمس أثناء توجهها إلى نيويورك بناء على تلك التهديدات، حسبما ذكر مصدر في شركة "مصر للطيران" المملوكة للدولة.

وأكد مجدي علون، رئيس قطاع الأمن بشركة مصر للطيران، أن السلطات الإيرلندية ألقت القبض على 5 ركاب سوريين لاتهامهم بمحاولة تفجير طائرة الشركة التي كانت تتجه إلى نيويورك بالأمس، مضيفا أنه من المقرر أن تصل الطائرة، مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الساعة 9.00 تغ.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية إن السوريين الخمسة المشتبه فيهم تبين أن ثلاثة منهم أشقاء، بالإضافة إلى شقيقين آخرين، ولم "تعرف دوافعهم" بعد.

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات لازالت جارية مع المشتبه فيهم حتى مساء اليوم، وهو ما أدى إلى منع سفرهم على الطائرة من إيرلندا بعد مطابقة بصماتهم بتلك التي تم اكتشافها على المنديل الذي يحمل تهديدًا باحتراق الطائرة.

وكانت إحدى طائرات مصر للطيران، من طراز "بوينج 777"، هبطت اضطراريًا في رحلتها رقم 985 بمطار مدينة جلاسجو الإيرلندية، وهي في طريقها إلى نيويورك، وعلى متنها 303 ركاب من جنسيات مختلفة، بعد عثور إحدى المضيفات على "منديل ورقي" بدورة المياه مكتوب عليه تحذير بانفجار الطائرة في الجو.

وفور هبوط الطائرة، تم إنزال الركاب ليجري تفتيش الطائرة والحقائب، واستكتاب جميع الركاب للتعرف على كاتب هذا التحذير.