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محافظ القاهرة ينفي غلق كوبرى أكتوبر..ويؤكد" أعمال الصيانة لا تؤثر علي الحركة المرورية

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محافظ القاهرة ينفي غلق كوبرى أكتوبر..ويؤكد" أعمال الصيانة لا تؤثر علي الحركة المرورية محافظ القاهرة ينفي غلق كوبرى أكتوبر..ويؤكد" أعمال الصيانة لا تؤثر علي الحركة المرورية

كتب : سلامة عامر منذ 14 دقيقة

نفى دكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، ما ذكر على بعض مواقع التواصل بأنه تقرر غلق كوبرى 6 أكتوبر لعدة أيام نهاية الشهر الجارى.

وأكد كمال، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك "تعليمات صارمة لمدير مديرية الطرق والنقل ورؤساء الأحياء بعدم السماح بأى أعمال صيانة أو ترميمات فى الكبارى أو المحاور الرئيسية يمكن أن تتسبب فى إعاقة مرورية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان المعظم، وأن ما ذكر عن البدء فى أعمال صيانة لإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر فيأتى فى إطار أعمال الصيانة العادية المستمرة بصفة دورية لكافة كبارى القاهرة والتى لاتؤثرعلى الحركة المرورية".

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