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بالصور..حبس صاحب ثلاجة اللحوم الفاسدة 4 أيام بسوهاج

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قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج حبس المدير المسئول عن ثلاجة لحوم بدون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيق بعد ضبط 568 كيلو لحوم بلدى وكبد مجمدة غير صالحة داخلها .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مباحث بقيام بطرح كميات من اللحوم البلدية والمجمدة والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى فى الأسواق بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية .

توصلت التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد محمد نصحى مدير مبحث التموين بالإشتراك مع ضباط الإدارة ومفتشى الصحة الى ان "مؤمن أ ح ع"- 30 سنة - المدير المسئول عن ثلاجة لحوم " بدون ترخيص" يحوز لحوم فاسدة .
>داهمت المتهم ثوة وضبطت بحوزته "350" كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانه و"200" كيلو لحوم مجمدة و "18" كيلو كبده غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح فتــــم التحفـــــظ علــــــــيها وتحرر له المحضر رقم 2 أحوال لسنة 2015 وباشرت النيابة التحقيق وقررت حبس إحتياطياً كما امرت بضبط شريك المتهم "أ ح ع ".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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