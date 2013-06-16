"أمناء الشرطة": لن نشارك في تظاهرات 30 يونيو.. ولن نكون مع أو ضد أي فصيل سياسي

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

أكد الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة عدم مشاركتهم فى مظاهرات 30 يونيو الجارى، مشددين على حمايتهم للمنشآت الهامة والحيوية من أى محاولات لاقتحامها أو تخريبها.

وقال أحمد مصطفى المنسق العام للائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، فى بيان صادر عن الائتلاف مساء اليوم الأحد، إن موقف أمناء وأفراد الشرطة ثابت وواضح، وهو أنهم ليسوا ضد أو مع أى فصيل سياسي فى مصر، وأنهم يتعاملون مع كل مواطن طبقا للقانون والتزامه به.

وشدد مصطفى على أن أمناء وأفراد الشرطة لن يكونوا يوما طرفا فى الصراع السياسى الدائر حاليا، وأنهم ينأون بأنفسهم عن الدخول في أى مهاترات سياسية، مؤكدا التزامهم بحماية المنشآت الشرطية والحيوية بالدولة، وقيامهم بواجبهم المنوط بهم القيام به فى حدود الإمكانات المتاحة لديهم.