سقوط مسجل بحوزته 15 لفافة بانجو وبندقية خرطوش فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية من ضبط مسجل خطر، بحوزته مواد مخدرة وبندقية خرطوش، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من المقدم محمد السخاوي، رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد بضبط "كريم ك ع" 25 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 207فئه أ سرقه بالاكراه ومقيم قرية سنتريس – دائرة المركز لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين؛ وبحوزته [بندقيه خرطوش تركى عيار 12 – فارغ طلقه من ذات العيار – سلاح أبيض " خنجر " - " 5 " تذاكر هيروين – " 15" لفافة بانجو "45 " قطعة حشيش ] هاتف محمول ومبلغ مالى 490 جنيهًا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن النفس والمواد المخدرة بغرض الاتجار والمبلغ المالي متحصلات مزاولة نشاطه، تم التحفظ على المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29366 جنح مركز أشمون لسنة 2015؛ وجار العرض على النيابة.

من ناحية أخرى أصيب سائق مقيم بقرية البندارية، التابعة لمركز تلا، بإصابات بالغة، إثر قيام فلاح بالتعدي عليه بآلة حادة أثناء نقله جهاز عروس بسبب مشاده كلامية، تم نقله إلي المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا، يفيد بورود إخطار من مستشفى تلا بوصول "أحمد سامى الشرقاوى"، 24عاما سائق ومقيم قرية البندارية – دائرة المركز؛ مصابًا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتجمع دموى بالصدر – وجرح قطعى بالوجه والكتف الأيسر).

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "أحمد ع ا" 38 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بآلة حادة (شرشرة)؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما حال قيامهما بنقل جهاز عروس بالناحية.

علي الفور تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط الأداة المستخدمة، وتحرر المحضر رقم 13260 جنح مركز تلا لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة السادات من ضبط طالب بحوزته سلاح ناري، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائي بالسادات يفيد بتمكن النقيب كريم علام معاون المباحث من ضبط "أحمد. ع. ع. م" 19 سنة طالب ومقيم بالمنطقة الرابعة في مدينة السادات؛ بحيازة سلاح ناري غير مرخص؛ وبحوزته سلاح ناري مجهول العيار يحمل رقم 991931 بدون طلقات؛ وتم التحفظ عليه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11652 جنح مركز السادات لسنة 2015.