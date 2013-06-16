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"التجمع": محافظ قنا شخصية قبلية وتعيينه سيؤجج الصراع بين القبائل

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"التجمع": محافظ قنا شخصية قبلية وتعيينه سيؤجج الصراع بين القبائل "التجمع": محافظ قنا شخصية قبلية وتعيينه سيؤجج الصراع بين القبائل

تباينت ردود أفعال الشارع القنائى عقب لحظات من إعلان حركة المحافظين، مساء اليوم، الأحد، وإقالة اللواء عادل لبيب، محافظ قنا، وتعيين صلاح محمد عبد المجيد، محافظا جديدا، حيث رحبت الجماعات الإسلامية والتيار السلفى وبالطبع حزب الحرية والعدالة بقنا، حيث أثنى اشرف أبو الحسن، أمين حزب البناء والتنمية، باختيار المحافظ الجديد، وطلب من الجميع إعطاءه الفرصة الكاملة بالنهوض بالمحافظة من جديد.

وعلى النقيض جاءت تصريحات على أبو رجيلة، أمين حزب التجمع بقنا، حيث قال لـ"اليوم السابع"، إن المحافظ الجديد صلاح عبد المجيد من قبيلة العرب بعزبة البوصة بمركز أبو تشت، وهو ملتحٍ وينتمى للإخوان المسلمين".

وأضاف، إن محافظة قنا محافظة قبلية بها قبائل الأشراف والعرب والهوارة، وتولى شخصية قبلية منصب المحافظ أمر مرفوض؛ لأنه يودى إلى تأجيج الصراعات بين القبائل وعدم الاستقرار بالمحافظة، متوقعا حدوث احتجاجات غدا ضد توليه.

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مصر 365