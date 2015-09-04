حملات أمنية فى الإسكندرية وأسوان والسويس لضبط الأسلحة غير المرخصة

تمكن ضباط قسم مباحث رعاية الأحداث بالإسكندرية، من ضبط "ناصر س ك ح" 39 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل بحوزته طبنجه ماركة بريتا عيار 8.5، وعدد 5 طلقات من ذات العيار- بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار، وعدد 2 سيف كبير الحجم، ومبلغ 1900جنيه، وهاتف محمول أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

أقر المتهم بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وتبين أن الطبنجة المضبوطة تم الاستيلاء عليها من قسم شرطة سيدى جابر خلال أحداث يناير 2011، واتخذت إجراءات كف البحث عن الطبنجة، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

كما تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو من ضبط عاطل تبين أنه سابق اتهامه فى (4) قضايا وبحيازته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت( 5) كجم تقريبا بغرض الاتجار، تم احتجاز المتهم بمركز الشرطة تحت تصرف النيابة.

وكانت مأمورية ضبطية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهم "محمد . س" 28 سنة - له بيانات جنائية مسجلة وبحيازته سلاح آلى وكمية من مخدر البانجو معبأة فى لفافات مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة - حسبما أفادت الشرطة - وتحرر له المحضر (3741) إدارى كوم أمبو، وجار عرضه والمضبوطات على نيابة المركز للتحقيق.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس من ضبط 31 من الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية من ضبط 6 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 3 مسجلين خطر و7 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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