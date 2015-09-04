انتحار عامل بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بالإسكندرية لمعاناته من مرض نفسى

أقدم عامل بالإسكندرية على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس من أعلى العقار سكنه، بسبب معاناته من مرض نفسى.

كان تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارا بسقوط شخص من أعلى العقار سكنه وتوفى، وبالانتقال تبين وجود جثة "محمد ع ع" 44 سنة سائق بالطريق العام، بمناظرته تبين إصابته بكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال شقيقه "كمال ع ع" 43 سنة عامل مقيم دائرة مينا البصل، أقر بقيام شقيقه المذكور بإلقاء نفسه من أعلى سطح العقار سكنه بالطابق الخامس، وأضاف أنه كان يعانى من مرض نفسى يعالج منه ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة.

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