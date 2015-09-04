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بالصور.. ضبط 13 قضية مخدرات و9 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 287 حكما بالقاهرة

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بالصور.. ضبط 13 قضية مخدرات و9 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 287 حكما بالقاهرة بالصور.. ضبط 13 قضية مخدرات و9 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 287 حكما بالقاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية للقضاء على كافة العناصر الإجرامية، وملاحقة الخارجين عن القانون من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات والمخالفات التى من شأنها تعطيل حركة المرور، ورفع كافة المظاهر السلبية بهدف إعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة.

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة، والتى استهدفت دائرة قسم شرطة الحدائق، عن ضبط 13 قضية مخدرات بإجمالى 3 كيلو لمخدر الحشيش، وكيلو من مخدر البانجو، و768 جراما من مخدر الهيروين، و5884 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط (بندقية خرطوش - 7 فرد خرطوش - طبنجة - 60 طلقة مختلفة العيار) ، و7 قضايا أسلحة بيضاء ، و27 حكم جنايات، و4 أحكام ضبط وإحضار، و3 ضبط مراقب هارب، وضبط 4 مسجل شقى خطر، و5 أحكام مُجمع بإجمالى 57 حكما، و53 قضية تموين، و183 حكم حبس، و31 حكم مخالفات، و41 حكم غرامة، وقضية محدثات صوت.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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