ضبط 7 قطع سلاح نارى وأقراص مخدرة بحوزة خارجين على القانون بالمنيا

تمكنت حملة أمنية شنتها مديرية أمن المنيا اليوم الجمعة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة من ضبط 7 قطع سلاح نارى بدون ترخيص وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 2 بندقية خرطوش و 5 فرد محلى الصنع بالإضافة إلى 16 طلقة متنوعة بحوزة 7 متهمين بالمنيا.

كما تمكنت الحملة من ضبط "حاتم . ح" 39 سنة عاطل من مركز المنيا وبحوزته 300 قرص مخدر مختلف الأنواع، و "بدر . س" 20 سنة سائق من أبوقرقاص وبحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر ، تزن 40 جراما، بقصد الإتجار.

تحررعن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

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