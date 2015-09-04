سقوط مسجلين بحوزتهما 5 كيلوبانجو وكيلو نصف حشيش فى حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط عنصرين إجراميين خطيرين و5 كيلوبانجو وكيلو ونصف حشيش وأسلحة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، للواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، بتكثيف الحملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها والأنشطة الإجرامية وتشديد التواجد الشرطى الفعال بالطرق الرئيسية والفرعية، وملاحقة العناصر الإجرامية خاصة حائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة، على الفور تم توجيه حملة أمنية لمناطق بنها وطوخ قادها العميد حسام الحسينى مفتش المباحث، أسفرت عن ضبط "محمد. ع. ا" عاطل السابق اتهامه فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص وسرقة وسائل نقل" ومحكوم عليه هارب فى القضية رقم 18998جنح مركز بنها الحكم 5 سنوات ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 26712 جنح مركز بنها سرقة بالإكراه، حيث تم ضبطه بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن تحمل رقم 21632/ E 15 وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام وهاتف محمول.

وفى طوخ تمكن المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط "هانى ع ص" عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام و250 قرصا مخدرا،

>وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.