سفير مصر بصنعاء يؤكد خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

أكد السفير أشرف عبد الوهاب عقل، سفير مصر بصنعاء، على خصوصية العلاقات التاريخية اليمنية - المصرية، مشيرا إلى أوجه التشابه والتقارب الفكري والحضاري والسياسي بين البلدين.

وأشار أشرف عقل، خلال منتدى الإبداع الأسبوعي الذي تنظمه مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون، إلى أهمية دور مصر سياسيا وثقافيا في بناء الدولة اليمنية ونهضتها في المجالات الاجتماعية والتعليمية.

وأعرب السفير المصري عن تفاؤله بمستقبل البلدين إذا ما صدقت النوايا ورجحت موازين العلم والكفاءة ونبذت المصالح الشخصية من أجل بناء الدولة اليمنية.