محافظ القليوبية يمنح أسر ضحايا بيارة الصرف الصحي بطوخ 6 تأشيرات حج

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

وافق الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، على منح 6 تأشيرات حج هذا العام لأسر ضحايا بيارة الصرف الصحي بقرية "ميت كنانة" بطوخ، والتي راح ضحيتها 9 أشخاص أثناء إنقاذهم أحد العاملين بالمحطة، وذلك مراعاة لظروفهم الأسرية والاجتماعية والتيسير عليهم في محنتهم.

وكانت قرية "ميت كنانة"، التابعة لمركز طوخ، شهدت مأساة إنسانية خلال شهر فبراير الماضي، حيث لقي 9 أشخاص من أبنائها مصرعهم داخل بيارة محطة الصرف الصحي الكائنة بالقرية أثناء إنقاذهم أحد العاملين بمحطة الصرف.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ كان قد قرر وقتها صرف تعويضات لأسر الضحايا.