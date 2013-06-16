أصدر الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، قراراً بتعيين الدكتور سعيد رضوان، وكيلاً لوزارة الأوقاف بالشرقية، وهو حاصل على ماجستير فى أصول الدين والدعوة بتقدير عام جيد جداً، وعلى الدكتوراة فى أصول الدين والدعوة عام 2000 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وأرسلته وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامى بأسبانيا عام 1999 وعمل إماماً بالمركز الإسلامى بلندن من عام 2001 إلى 2004، وله كتاب بعنوان "دراسات فى حضارة الإسلام وتفنيدها"، وعمل وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية ثم وكيلا لمديرية أوقاف القاهرة ثم أخيراً وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.