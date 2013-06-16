"الإحصاء": عدد وسائل النقل المستهلكة للبنزين 4 ملايين.. و"المرخصة" 6 ملايين

المركبات المستهلكة للسولار تجاوز عددها المليون.. والقاهرة بها 2 مليون مركبة

كتب : ماهر هنداوي منذ 5 دقائق

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له أمس، أن وسائل النقل والمركبات التي تستهلك البنزين في المرتبة الأولى بعدد 4.38 مليون مركبة بنسبة 67.6%، تليها المركبات التي تستهلك السولار بعدد 1.51 مليون بنسبة 23.3%، ثم المركبات التي تستهلك الغاز في المرتبة الثالثة بعدد 585.92 ألف مركبة بنسبة 9.1% من إجمالي المركبات المرخصة عدا (المقطورات - ملحقة - جمارك - تجاري ومؤقت - هيئة دبلوماسية).

وأوضح التقرير أن عدد وسائل النقل والمركبات المرخصة مع نهاية عام 2012 بلغ 6.60 مليون مركبة منها (2.72 مليون مركبة بنسبة 41.2% بالمحافظات الحضرية، 2 مليون مركبة بنسبة 30.3% بمحافظات الوجه البحري و1.72 مليون بنسبة 26.1% بمحافظات الوجه القبلي و163.40 ألف مركبة بنسبة 2.4% بمحافظات الحدود) من إجمالي عدد وسائل النقل والمركبات.

وأضاف التقرير، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المركبات بها 2 مليون مركبة بنسبة 30.0% تليها محافظة الجيزة بعدد 0.8 مليون مركبة بنسبة 12.2% ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 623.29 ألف مركبة بنسبة 9.4%.

وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المرخصة بلغ 3.59 مليون سيارة بنسبة 54.4% من إجمالي المركبات، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (الملاكي) حيث بلغت 3.23 مليون سيارة بنسبة 90.0%، تليها سيارات الأجرة بعدد 307.17 ألف سيارة بنسبة 8.6% وأقلها سيارات الهيئة الدبلوماسية بعدد 6.45 ألف سيارة بنسبة 0.2% من إجمالي السيارات.

وأكد التقرير أن إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة بلغ 942.82 ألف سيارة بنسبة 14.2% من إجمالي المركبات.