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عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا

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عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا

كتب : أحمد البهنساوي منذ 39 دقيقة

أصدر الرئيس محمد مرسي مساء اليوم قرارا جمهوريا بحركة المحافظين الجديدة وتشمل ١٧ محافظا.

وتتضمن الحركة تغيير المحافظين في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح والفيوم وبني سويف وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والبحيرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية.

حيث تم تعيين طارق مهدي عبد التواب محافظا للإسكندرية وإسماعيل حسن عطية، محافظا لـسوان وسماح محمد أحمد قنديل محافظا لبورسعيد والمستشار محمد ماهر الظاهر بيبرس محافظا للبحر الأحمر.

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد الذي صدر قرار جمهوري بتعيينهم مساء اليوم وعددهم ١٧ محافظا اليمين القانونية أمام الرئيس محمد مرسي غدا الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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