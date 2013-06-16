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نشطاء "تويتر" يعلنون تسريب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية غدا.. و"التعليم": "مش هيحصل"

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نشطاء "تويتر" يعلنون تسريب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية غدا.. و"التعليم": "مش هيحصل" نشطاء "تويتر" يعلنون تسريب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية غدا.. و"التعليم": "مش هيحصل"

كتب : توفيق شعبان منذ 35 دقيقة

أعلن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تسريب امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للمرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، غدا، تمهيدا لتسريب الإجابات ومساعدة الطلاب الموجودين في اللجان على الغش عبر تليفوناتهم المحمولة وأجهزة "البلاك بيري".

يشار إلى أن هناك نحو 4 "هاشتاج" عبر "تويتر" حتى الآن أعلنت منذ قليل عن نيتها تسريب امتحان الجيولوجيا غدا، والصفحات هي "مملكة الدوشجية، غشاشون فدائيون، عبيلو وأديلو، اليحصلنى يكسرني".

من جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تراقب بكل حزم مواقع التواصل الاجتماعي، لإغلاق هذه الصفحات والقضاء على ظاهرة تسريب الإجابات، مؤكدا أن تسريب امتحان الجيولوجيا "مش هيحصل".

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