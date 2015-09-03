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دفاع المتهمين بـ"أحداث عنف الطالبية": حصلنا على البراءة بسبب ضعف القضية

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دفاع المتهمين بـ"أحداث عنف الطالبية": حصلنا على البراءة بسبب ضعف القضية دفاع المتهمين بـ"أحداث عنف الطالبية": حصلنا على البراءة بسبب ضعف القضية
سادت حالة من الفرحة والسعادة بين الحاضرين جلسة اليوم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الطالبية"، وذلك عقب حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة المتهمين فى القضية.

وقال طارق محمد دفاع أحد المتهمين، إن المحكمة كانت عادلة جدًا، وإن القضية كانت ضعيفة وأدلتها واهية، قائلًا "يحيا القضاء المصرى"، ونتوقع طعن النيابة خلال 60 يوما، وجاهزين للنقض عليه.

كانت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، قضت منذ قليل، ببراءة 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث شغب الطالبية، والتى وقعت فى 10 أكتوبر 2013، واتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

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