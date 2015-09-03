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ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 3 كليو حشيش وبودرة بأكتوبر والشيخ زايد

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ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 3 كليو حشيش وبودرة بأكتوبر والشيخ زايد ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 3 كليو حشيش وبودرة بأكتوبر والشيخ زايد
واصلت أجهزه الأمن بالجيزة، جهودها للقضاء على تجار المخدرات، حيث تمكنت من ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 3 كيلو حشيش وكمية من البودرة خلال حملة أمنية استهدفت دائرة قسم أو أكتوبر والشيخ زايد.

وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام عاطلين بترويج المخدرات بدائرة قسم أول أكتوبر والشيخ زايد ومن خلال فريق بحث قاده العميد سعيد عابد مفتش قطاع أكتوبر تم تحديد هوية المتهمين.

وتمكنت قوات الأمن بقيادة المقدم أحمد نجم رئيس مباحث أول أكتوبر والمقدم رامى نور الدين ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد من ضبط المتهمين لقيهامهم بالاتجار فى المواد المخدره متخذين من منطقه سكنهم مكاناً لترويجها وتم ضبطهم وبحوزتهم كميه من جوهر الحشيش.

وبمواجهتهم أمام العميد محى سلامه رئيس مباحث قطاع اكتوبر اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار.
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مصر 365