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القبض على مسجل بحوزته 7 كيلو بانجو بإدفو بأسوان

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القبض على مسجل بحوزته 7 كيلو بانجو بإدفو بأسوان القبض على مسجل بحوزته 7 كيلو بانجو بإدفو بأسوان
تمكنت وحدة مباحث مركز إدفو من ضبط عاطل، تبين أنه سابق اتهامه فى (6) قضايا متنوعة وبحوزته (7) كيلو جرامات من مخدر البانجو بغرض الاتجار، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم بحجز المركز تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت مأمورية ضبطية بمركز إدفو شمال المحافظة قد ألقت اليوم القبض على المتهم (محمد . ا) 30 سنة ومقيم دائرة مركز إدفو - له بيانات جنائية مسجلة - وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر موزعة على لفافات متوسطة الحجم.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك حسبما أفادت الشرطة، تحرر بذلك (679) جنايات إدفو، فيما جارى عرض المتهم والمضبوطات على نيابة المركز للتحقيق.

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