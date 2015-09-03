بالصور.. ضبط 10 عاطلين بحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية وطلقات فى حملة بطنطا

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، حملة أمنية بدائرة قسمى شرطة أول وثان طنطا، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، وشارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث قسمى أول وثان طنطا بالتنسيق مع الأمن العام.

أسفرت الحملة عن ضبط 10عاطلين بحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية وطلقات نارية.

وتمكنت الحملة من ضبط عبد السلام السيد عبد السلام "30سنة" عاطل وبحوزته بندقية خرطوش، وضبط السيد عبد الرحيم السيد داود 18سنة عاطل مقيم منطقة العجيزى له بطاقة تخصص إجرامى رقم 218/9فئة "ج" وبحوزته طبنجة فى المحضر 16786جنايات أول طنطا، ومحمد أحمد محمد عزام30سنة عاطل مقيم قرية كفر عصام مركز طنطا وبحوزته طبنجة فى المحضر 17715 جنح أول طنطا.

كما تم ضبط محمد أحمد حمودة محمد27سنة عاطل له بطاقة تخصص إجرامى رقم 176/9فئة "ج" وبحوزته طبنجة فى المحضر 17957جنح أول طنطا، وضبط محمود على جاب الله 27سنة عاطل وبحوزته طبنجة فى المحضر 17994جنح أول طنطا، كما تم ضبط جابر سمير توفيق حماد وشهرته "عمرو حكومة" 28سنة عاطل له بطاقة تخصص إجرامى رقم 945/13 فئة"ج" وبحوزته طبنجة و2 طلقة لذات العيار فى المحضر 18043جنح أول طنطا وضبط شبل سالم متولى عبده وشهرته "شبل الحرتى" 30سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار فى المحضر 18053جنايات أول طنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محمد عبد السلاح صبحى أمين وشهرته "حمادة كبدة" 30سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش فى المحضر 21134 جنايات ثان طنطا، شوقى السيد أحمد موسى 25سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش فى المحضر 20992 جنايات ثان طنطا، كما تم ضبط سامى سعد عبد السلام زيان 50سنة عاطل وشهرته "إزازى" وبحوزته فرد خرطوش فى المحضر 20990 جنايات ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



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