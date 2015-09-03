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بدء نظر جلسة إعادة محاكمة 81 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء"

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بدء نظر جلسة إعادة محاكمة 81 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء" بدء نظر جلسة إعادة محاكمة 81 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء"
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظر إعادة محاكمة 81 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك بعد تقدمهم باعادة إجراء محاكمتهم.

وأودع حرس المحكمة المتهمين داخل القفص وارتدى بعضهم تى شيرتات مدون عليها "الله غالب"، و"كفاية ظلم أحنا فى سجن طرة شديد الحراسة"، وحضر عدد كبير من المحامين جلسة اليوم، وارتدى بعضهم الملابس المدنية، وبعضهم ملابس الجبس الاحتياطى.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 قاموا بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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مصر 365