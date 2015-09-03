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"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة 18 متهما بـ"أحداث شغب الطالبية"

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"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة 18 متهما بـ"أحداث شغب الطالبية" "جنايات الجيزة" تقضى ببراءة 18 متهما بـ"أحداث شغب الطالبية"
قضت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، ببراءة 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب الطالبية"، والتى وقعت فى 10 أكتوبر 2013، واتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

وبدأت الجلسة بغرفة المداولة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع فى القضية وقضت ببراءة المتهمين.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم فى يوم 10 أكتوبر لعام 2013، تجمهروا بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالاشتراك مع آخرين تنفيذاً لغرض إجرامى بنشر البلطجة والعنف والإخلال بالأمن والنظام العام، واشتركوا وآخرون فى مظاهرة بدون ترخيص، واستعرضوا القوة والعنف بقصد الترويع، وبحوزتهم أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات وأدوات تستخدم فى الاتعداء على المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

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مصر 365